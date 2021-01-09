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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 87-60 yendi.

09 Ocak 2021, Cumartesi 18:06 Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 87-60 yendi.

Öte yandan, Hatay ekibinin yeni başantrenörü Ekin Baş, takımla ilk maçına çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 60

Salon: Antakya

Hakemler: Aytuğ Ekti, Tolga Edis, Selda Esen

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 9, Kübra İmren Siyahdemir 9, Özge Yavaş 13, Gizem Başaran 4, Gamze Güzel, Prince 2, Ben Abdelkader 21, Gueye 29, İdil Türk, Derin Yaya

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Nazlı Güngör, Nuran Tutsak 1, Cannon 19, Dubljevic 19, Baric 9, Michelle 9, Naile Çırak, Sera Özelçi 3, Şuğranur Hatice Sönmez,

1. Periyot: 19-17

Devre: 43-33

3. Periyot: 67-49

Beş faulle çıkan: 13:21 Prince (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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