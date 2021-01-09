Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 87-60 yendi.
Öte yandan, Hatay ekibinin yeni başantrenörü Ekin Baş, takımla ilk maçına çıktı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 60
Salon: Antakya
Hakemler: Aytuğ Ekti, Tolga Edis, Selda Esen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 9, Kübra İmren Siyahdemir 9, Özge Yavaş 13, Gizem Başaran 4, Gamze Güzel, Prince 2, Ben Abdelkader 21, Gueye 29, İdil Türk, Derin Yaya
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Nazlı Güngör, Nuran Tutsak 1, Cannon 19, Dubljevic 19, Baric 9, Michelle 9, Naile Çırak, Sera Özelçi 3, Şuğranur Hatice Sönmez,
1. Periyot: 19-17
Devre: 43-33
3. Periyot: 67-49
Beş faulle çıkan: 13:21 Prince (Hatay Büyükşehir Belediyespor)