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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana: 58

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol takımını 68-58 mağlup etti.

21 Aralık 2020, Pazartesi 19:08 Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana: 58

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal x, Tolga Edis x, Seda Esen x

Başantrenör: Hakan Acer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya xx 8, Gizem Başaran x 2, Prince xx 10, Abdelkader xxx 21, Gueye xxx 24

Başantrenör: Mehmet Özkan

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin x 2, Fontaine x 14, Ladin Özel, Meskonyte xx 14, Öykü Taşkın x, Gülfer Tokatlı x 4, Wallace xxx 24, İknur Yıldızhan x

1. Periyot: 15-16 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)

Devre: 27-28 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)

3. Periyot: 51-48 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

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