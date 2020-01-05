Hatay, BOTAŞ'ı son çeyrekte geçti: 78-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediysepor, son çeyreğine başa baş girilen mücadelede BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti. 

05 Ocak 2020, Pazar 18:48
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Hatay, BOTAŞ'ı son çeyrekte geçti: 78-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ’ı 78-68 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68

Salon: Antakya

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Seda Esen

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 13, Özge Yavaş 11, İdil Türk , Peters 27, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 12, Ben Abdelkader 11, Melike Tuğba Oral 2

BOTAŞ: Senay Zeybek, Eldebrink 12, Melis Gülcan 14, Büşra Akbaş 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Holingsvorth 18, Bas 18

1.Periyot: 23-14

Devre: 37-34

3.Periyot: 56-55

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