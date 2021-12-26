Hatay Avrupa aşkına

Hakan Keleş yönetiminde sezona felaket bir giriş yapan Giresunspor, evinde ligin flaş ekibi Hatayspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, diğer kulüplerden farklı olarak, hocasını göndermek yerine elindeki kadroya güvendi. Hâl böyle olunca her hafta birlikte oynama alışkanlığı kazanan bir takım ortaya çıktı. Önce düşme hattından çıkan Çotanak, yavaş yavaş yükselişini sürdürdü. Giresun, dün de Hatay karşısında ilk devrede bir hayli etkiliydi. Hatay, devrenin son bölümlerinde oyunu dengeledi ancak gol sesi çıkmadı, iki takım da iki net pozisyonu değerlendiremedi. İkinci devrede ise senaryo değişti. Taktik disiplinden uzak kalan iki takım, yüksek tempoda mücadele etti. Yıldız isimler, bireysel yetenekleri ile hücumda etkili olmaya çalıştı, savunma güvenliği ikinci plana atıldı.

Ellerinden geleni yaptılar

Giresun ve Hatay, gol için elinden geleni yaptı. Gülen taraf konuk ekip oldu. 81'de Onur Ergün'ün ceza sahasına gönderdiği topu Diouf indirdi, El Kaabi tamamladı: 0-1. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı. Süper Lig 'de böylesine yüksek tempoda oynanan nadir bir maçı geride bırakmış olduk. Giresunspor, haftayı 13. sırada kapatırken, Hatayspor ise 4. sırada kendisine yer buldu.

Mertcan Polat