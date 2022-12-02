Efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki tümör kanseri tedavisi devam ederken Brezilya’nın Sao Paulo kentinde hastaneye kaldırılmıştı.

Pele'nin Efsanevi Kariyeri

Brezilya basınında; Pele'nin sağlık durumunun ciddi olabileceği yönünde Haberler yayınlanmıştı.

PELE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan efsane isim, "Aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Böyle olumlu mesajlar almak her zaman güzel. Bana iyi dileklerini yollayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.