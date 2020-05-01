Hasselbaink’ten Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

Hollanda futbolunun önemli golcülerinden biri olan Jimmy Floyd Hasselbaink, futbolculuk döneminde Beşiktaş’ın kendisini istediğini ancak Türkiye’ye gelmek istemediği için teklifi reddettiğini söyledi.

Hollanda basınına konuşan Hasselbaink, kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’la ilgili de itirafta bulunan Hollandalı eski golcü, şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea'de geçirdiğim 4 yılın ardından Premier Lig'de kalmak istedim. Milan'a gidebilirdim ancak yedek kalacaktım, bunu istemedim. Beşiktaş'a gidebilirdim ancak Türkiye'ye gerçekten gitmek istemedim. Sonra Middlesbrough'tan teklif geldi ve oraya gittim."



