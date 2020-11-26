Hassan Whiteside, Sacramento Kings ile anlaştı

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre tecrübeli pivot Hassan Whiteside, Sacramento Kings ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Whiteside, 2010 NBA Draftı’nda Kings tarafından 33. sıradan seçilerek NBA kariyerine başlamıştı.

Geçen sezonu Portland Trail Blazers‘ta geçiren Whiteside, 15,5 sayı, 13,5 ribaund ortalamaları ile oynarken %62,1 saha içi, %68,6 serbest atış isabet oranları yakaladı.

Whiteside, Blazers formasıyla etkili istatistikler üretmiş olsa da Jusuf Nurkic’in sakatlıktan dönüşü ve organizasyonun yaptığı diğer hamleler sonrası Whiteside, takımda tutulmadı.

Kariyerinde Kings, Miami Heat ve Blazers formalarıyla 410 maça çıkan Whiteside, 13,7 sayı ve 11,7 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Kings, Atlanta Hawks‘ın Bogdan Bogdanovic için yaptığı dört yıllık, 72 milyon dolar değerindeki teklifini eşlememiş ve neticede Sırp yıldızın Hawks‘a gitmesine göz yummuştu. Öte yandan bu hamlenin De’Aaron Fox, Marvin Bagley III ve Buddy Hield üzerine gelecekte takım kurabilmek için yapıldığı düşünülüyor.

Bununla birlikte Kings 2006 yılından bu yana NBA’de playoff oynayamadı.

Kaynak: Eurohoops