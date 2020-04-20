Haşlanmış mısır besin değerleri... Haşlanmış mısır kaç kalori?

Haşlanmış mısır, pilavdan salataya kadar çok farklı yiyeceklerin yanına yakışan bir besin maddesidir. Genelde sokak satıcılarından alınan haşlanmış mısır, ambalajlı olarak marketlerde de satılmaktadır. Yaz aylarında çiğ olarak satışa sunulan haşlanmış mısırın evde hazırlanması da mümkündür.

Haşlanmış mısır besin değerleri

Mısır, haşlandığında oldukça sulu ve tatlı bir lezzete sahip olan bir tahıl maddesidir. Tahıl grubuna dahil olan bu besinde; vitamin, folik asit, lif ve bazı mineraller yer almaktadır. Haşlanmış mısır içeriğinde bulunan vitaminler A, B ve C grubu vitaminlerdir. Bunların dışında; potasyum, magnezyum, fosfor ve demir de haşlanmış mısırdan vücuda geçen bileşimler arasındadır.

Haşlanmış mısır kaç kalori?

Mısır haşlandığı takdirde kişiye verdiği kalorinin büyük bir kısmını karbonhidrattan almaktadır. Bu kapsamda haşlanmış mısır kalorisinin %75'i karbonhidrattan oluşmaktadır. Bu sebeple tüketim esnasında kiloya göre hesaplanarak yenilmesi gerekmektedir. Haşlanmış mısırın 100 gramında 96 kcal bulunmaktadır.

Haşlanmış mısır genelde sokak satıcıları tarafından tereyağlı ve sade olarak bardakta da satılmaktadır. Bu sebeple bir bardak mısırın kaç kalori olduğu da sık sık araştırılmaktadır. Bir küçük bardak mısır yaklaşık olarak 50 ile 75 gram arasında değişkenlik göstermektedir. Bu gramajdaki mısırın kalorisi ise 50 kcal değerindedir.

Haşlanmış mısır nasıl saklanır?

Haşlanmış mısır buzdolabının dondurucu bölümünde uzun bir süre saklanabilmektedir. Aksi taktirde bu besinlerin tüketim tarihi oldukça kısalmaktadır. Haşlanmış mısırı dondurucuda uzun süre muhafaza edebilmek için bazı detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mısırların buzdolabı poşetine mutlaka soğuk ve kuru halde konulması gerekmektedir. Ayrıca kullanılan buz dolabı poşetlerinin de kilitli olması önerilmektedir.

Haşlanmış mısır suyu faydaları nelerdir?

Haşlanmış mısır ve mısır suyu, insan vücuduna oldukça faydalıdır. Besin içeriğindeki doğmamış yağlar sayesinde vücuttaki yağ oranını dengelemektedir. Böylece kötü kolesterolün yükselmesini önlemektedir. Ayrıca mısır haşlamasının suyu ile sindirim sistemi temizlenmekte ve bağırsak parazitleri de azaltılmaktadır.

Haşlanmış mısır tarifi

Haşlanmış mısır çiğ olarak satın alınıp, evde pişirilebilmektedir. Önceden haşlanıp soğutulan mısırların buzlukta saklanması da mümkündür. Mısırı haşlamak için öncesinde yapraklardan arındırılması gerekmektedir. Temizlenen mısırlar su dolu bir tencerede haşlanmaya bırakılmalıdır. Haşlama süresini kısaltmak isteyenler için düdüklü tencere iyi bir seçenek olmaktadır.

Mısırın haşlanma süresi tencere ve düdüklü tencere kullanımına bağlı olarak değişmektedir. Düdüklü tencerede haşlanan mısırlar ortalama 1 saat sonra yenilebilir kıvama gelmektedir. Normal tencerelerde bu haşlama süresi bir miktar daha artmaktadır.

Haşlanmış mısır alerji yapar mı, şekeri yükseltir mi?

Haşlanmış mısır olması gerekenden fazla tüketildiğinde vücuda bazı zararlar verebilmektedir. Bu zararların başında alerjik reaksiyonlar ve şekeri yükseltmesi gelmektedir. Mısırın içerisinde sindirilemeyen bazı proteinler, kişide alerjiye sebep olabilmektedir. Mısır sebebiyle ortaya çıkan alerji belirtileri; cilt kızarıklığı, mukusta şişme ve bazen de kusma şeklinde görülebilmektedir. Haşlanmış mısır tüketimi, kan şekerini yükseltmektedir. Bu sebeple haşlanmış mısırın fazla tüketimi diyabet hastalarına oldukça rahatsızlık verebilmektedir.



