Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanı, dün akşam içeride Ankaragücü maçı... Süper Lig’in son 2 haftasında rakiplerine 4 puan kaptıran Trabzonspor, zirve yarışında çok ağır yara aldı. Şampiyonluk mücadelesinde 1 numaralı aday konumundayken, üst üste kaybedilen puanlarla birlikte avantaj Başakşehir’e geçti. Lider bugün Galatasaray’ı mağlup ederse, aradaki fark 5’e çıkacak. Üstelik Bordo-Mavili ekip gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak ve kadroda çok önemli eksikler var. Sakatlıkları süren Ekuban ile Nwakaeme’ye dünkü Ankaragücü karşılaşmasında da Abdülkadir Parmak eklendi.

Durumu bugün netleşecek

Genç futbolcunun detaylı kontrolleri bugün yapılacak ve Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği belli olacak. Ancak ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir’in ilk tetkikleri sonucu, 10 gün kadar takımdan ayrı kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Trabzonspor’da bir olumsuz gelişme de kart cezası sınırındaki oyuncularda yaşandı. Sağ bekin tecrübeli ismi Pereira, dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek. Fırtına’da ayrıca Campi ve Sosa da ceza sınırına gelen diğer isimler oldu.











