Hasan Yavuz Bakır: Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yapmıştı. Bu yapılan değişikliği Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şunları söyledi;

"Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."