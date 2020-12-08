Hasan Yavuz Bakır: 3 maçı da kazanıp kendimize geleceğiz

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son üç maçta kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarını kaydederek, bunları telafi edeceklerini belirtti. Galatasaray maçındaki kötü oyun ve aldıkları sonucu Fatih Karagümrük maçında telafi etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Bakır, “Bu iki maçı kazansak ilk beşin içinde olurduk ama bunu yapamadık. Şimdi önümüzde Göztepe ve Trabzonspor ile ligde, Eskişehirspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Sekiz gün içinde oynayacağımız bu üç mazı kazanıp kendimize geleceğiz. Taraftarlarımızı son iki maçta aldığımız yenilgilerle üzdük. Bu sonuçları telafi edecek gücümüz var. Sekiz günde 2 lig, 1 kupa maçı oynayacağız. Üç maçı da kazanıp kendimize geleceğiz” ifadelerini kullandı.

​Kadro kalitelerinin bulundukları yerin üzerinde olduğunu vurgulayan Bakır, “Bizim kadro kalitemiz önümüzdeki üç maçı alacak seviyededir. Kaliteli oyuncularımız var ama futbolda bazen istediğin olmuyor. Son üç maçta kötü oyun sergiledik ama bu böyle devam etmeyecek. Çok daha iyi yerlerde olacağız” diye konuştu.

DHA