Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği ve şampiyonluğunu ilan ettiği maç içinde yaşadıkları ile eleştirilerin odağında olan Hasan Şaş'tan açıklama geldi.

Hasan Şaş kendisine yapılan eleştirilere Instagram'dan cevap verdi.

İşte Hasan Şaş'ın yaptığı açıklamalar...

Futbol dünyasını iyi bilirim iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabi konuşucaklarımız ne büyük Galatasaray'a ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur. Tv başında taraftarına şirin, efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993'ten 2002'ye kadar, 2002'den 2019 kadar tarihinizi bilirim. Ne oldugumuzu herkes bilir herşeyimiz adam gibi ortadadır. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın yiyorsa.