Galatasaray Tuzlaspor'u farklı yenip yeniden lige odaklanırken, Gökhan Çıra'nın özür dilemesi ortamı az da olsa yumuşattı.

Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş ise konuyla ilgili sosyal medya hesabında kısa ve öz bir açıklama yaptı: Bizim tek amacımız şampiyonluk kişilerle işimiz yok



