Hasan Şaş'tan şampiyonluk açıklaması
Galatasaray'da Tuzlaspor'a karşı alınan ilk maçtaki yenilgi, rövanştaki farklı galibiyetle ve maç sonu yaşanan olaylarla unutuldu ve bu durum yerini kenetlenmeye bıraktı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş da hedefi belirledi: Şampiyonluk!
Galatasaray Tuzlaspor'u farklı yenip yeniden lige odaklanırken, Gökhan Çıra'nın özür dilemesi ortamı az da olsa yumuşattı.
Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş ise konuyla ilgili sosyal medya hesabında kısa ve öz bir açıklama yaptı: Bizim tek amacımız şampiyonluk kişilerle işimiz yok
https://www.instagram.com/p/B6OYSUUh2t_/?igshid=1fk5ttrdykwoe