Galatasaray eski oyuncularından Hasan Şaş, Sarı-Kırmızılıların yoğun gündeminde flaş bir çıkış yaptı. Hasan Şaş, sosyal medya hesabından göreve hazır olduğunun mesajını verdi.

Hasan Şaş paylaşımında, "Galatasaray sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim, ne para ne pul sevgi parayla satın alınamaz" ifadelerini kullandı. Hasan Şaş daha önce uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim ve Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.