Türk futbolcuları arasında ismi mutlaka sayılan ve unutulmaz futbolcular arasında yer almaktadır. Birçok futbolcu ya da herhangi ünlü isim için merak edilen birçok şey bulunmaktadır. Bu yazımızda Hasan Şaş ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Hasan Şaş nereli?

Hasan Şaş tüm Türkiye’de tanınan, bilinen futbolculardan biridir. Aslen Adana Karataşlıdır. Adana’nın Karataş ilçesinde dünyaya gelen Hasan Şaşa ilk ve ortaöğretimini Adana’da tamamlamıştır. Adana’dan lise döneminden ayrılarak Ankara’ya gelen Hasan Şaş lise öğrenimini Ankara 50. Yıl Lisesinde tamamlamıştır. Ankara 50. Yıl Lisesinden 1996 senesinde mezun olmuştur. Ardından futbol hayatı başlayan Hasan Şaş kariyerini futbolcu olarak devam ettirmiştir.

Hasan Şaş kaç yaşında?

Hasan Şaş’ın doğum günü 1 Ağustos 1976’dır. 2021 senesi itibari ile Hasan Şaş 45 yaşındadır. Hasan Şaş 177 cm boyunda ve 75 kilodadır. Hasan Şaş 29 Haziran 2003’te sevgilisi olan Sibel Yalçın ile evlendi. Sibel Yalçın ile Hasan Şaş’ın evliliğinden iki çocukları dünyaya geldi. Çocuklarından birinin ismi “Derin Nazar”, diğerinin ismi ise “Yusuf Deniz” olmuştur. Fakat Sibel Yalçın ve Hasan Şaş ikilisi 2014 senesinde evlilikte yollarını ayırmıştır.

Hasan Şaş hangi takımlarda oynadı?

Akdeniz Karataşspor’un altyapısında başarı ile bulunan Hasan Şaş’ın bu başarısı dikkat çekerek 1991 ile 1994 seneleri arasında Adana Demirspor’da oynamaya başlamıştır. 1994 ila 1998 seneleri arasında ise Ankaragücü takımında oynamıştır. 1998 senesi ile 2009 senesi arasında da Galatasaray takımında oynamıştır.

Hasan Şaş futbolu ne zaman bıraktı?

Hasan Şaş uzun yıllar boyunca Galatasaray’da ve milli takımda oynadıktan sonra 2009 senesinde Galatasaray takımıyla sözleşmesinin yenilenmemesi ile birlikte aktif olan futbol kariyerine son vermiştir. Bu nedenle 2021 senesinde herhangi bir futbol takımında aktif şekilde yer almamaktadır. Fakat Survivor 2021 kadrosunda Hasan Şaş’ta bulunmaktadır.

Hasan Şaş maaşı ne kadar?

Hasan Şaş aktif futbol kariyerine devam etmemektedir. Bu sebeple maaşının ne kadar olduğu bilinmiyor.

Hasan Şaş’ın futbol kariyeri

Hasan Şaş’ın oldukça küçük yaşlardan beri futbola ilgisi bulunuyordu. Lise döneminde sıklıkla okuldan kaçarak futbol maçlarında bulunmasının ardından futbol hayatına amatör oyuncu olarak Akdeniz Karataşspor’da başlamıştır. Burada gösterdiği başarılar ile Adana Demirspor’a geçmiştir. İlk defa profesyonel olarak Adana Demirspor’da sözleşme imzalamıştır.

Buradaki başarıları ile Süper Lig’de dikkat çeken Hasan Şaş Ankaragücü’ne transfer olmuştur. Henüz daha 17 yaşındayken üç büyük kulübün listesine girmiştir. 1998 senesinde Fenerbahçe Hasan Şaş’a oldukça yüksek bir ücret ödemek istemesine rağmen; çocukluğundan beri hayalini kurduğu takımın Galatasaray odluğunu söyleyen Hasan Şaş Galatasaray’a transfer olmuştur.

Hasan Şaş Galatasaray’da çok kısa sürede yıldızı parlayan oyuncular arasına girmiş ve daimi kadroda yerini almıştır. Aynı zamanda milli takımında değişmez oyuncuları arasında yer almıştır. Galatasaray takımında oynadığı süre boyunca 2000 senesinde UEFA Kupası Şampiyonluğu ve 2000 senesi UEFA Süper Kupasının şampiyonluklarını da yaşamıştır. UEFA liginde göstermiş olduğu başarılar ile yabancı takımların ilgisini çeken Hasan Şaş’a Monaco ve Liverpool gibi büyük takımlardan transfer teklifleri de gelmesine rağmen tüm teklifleri reddederek Galatasaray’da kalmaya devam etti.

2002 FİFA Dünya Kupasında Türkiye dünya üçüncüsü olmuştur ve bu takımda Hasan Şaş’ta yer almıştır. Brezilya maçında Hasan Şaş’ın attığı gol ile Dünya Kupasının jeneriklerinde de yer alması ile birlikte; turnuvada en iyi olan 6. Oyuncu seçilerek bu listeye ilk kez giren Türk oyuncu olmayı başarmıştır. 2003 senesinde Hasan Şaş Avrupa takımlarının bazıları ile görüşmeler yapmıştır. Aynı zamanda tekrar Fenerbahçe’den teklif gelmiştir fakat süresiz olarak Galatasaray ile sözleşmesini uzatmıştır. Ardından 2009 senesinde kariyerine son vermiştir.