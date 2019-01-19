Hasan Şaş 2 isme dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son kez oyuncularını yalnız bırakacak. Fenerbahçe mücadelesinin ardından aldığı önce 7, sonrasında 3 maçlık cezaların ardından sarı kırmızılı takımın çıktığı 8 lig ve kupa maçında takımını yalnız bırakan deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü ve Boluspor mücadelelerinin ardından oynanacak Göztepe maçı ile yeşil zemine geri dönecek. Öte yandan aynı mücadelenin ardından 8 maçlık ceza alan antrenör Hasan Şaş ise cezasını tamamlayarak MKE Ankaragücü maçında kulübedeki yerini aldı.

Mücadelenin ardından Hasan Şaş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hasan Şaş'ın maç sonu açıklamaları:

"Farklı bir galibiyet sevindirici. Ondan da önemlisi pozisyona girmek. Takımın enerjisi çok yüksek, bence hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bundan sonra bizi daha sert maçların beklediğini biliyoruz."

"Antrenmanlarda ve kamplarda iyi çalışan iki oyuncu Sinan ve Onyekuru. Bir forvet sıkıntısını herkes konuşuyor, Sinan bu baskı altında çıktı ve golleri attı. Onyekuru sene başında ısrarla istediğimiz, kimsenin tanımadığı, gelişeceğini bildiğimiz bir oyuncu."

"Onyekuru'nun kuvvetlendiği zaman, bizde kiralık, gittiği takımlarda daha yüksek performans sergileyeceğini düşünüyorum."

"İki forvet transferi yapacağız. bir forvet olursa, bir de savunmaya takviye yapabiliriz. Ama kesin 2 transfer yapacağız."

'Çok hassas bir dönem'

"12 yabancımız var. Çok hassas bir dönem. Yönetim de, biz de varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Biz forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Herkesin çok iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. "

"3 kulvarda gideceğiz, derin bir kadromuz yok. Tüm futbolculardan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı kadro ile çıkacağız."