Serge Gnabry cuma günü oynanan Leipzig maçı ile Köln maçlarının arasında pazar tatilinde dinlenmek yerine Paris Moda Haftası'nda zaman geçirdi. Sıra dışı kıyafetleriyle parlayan Alman oyuncu, kürk ceket, rengarenk tek parça takım elbise giydi. Dev el çantası ve ipek başörtüsü taktı.

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"AMATÖRCE"

Bayern evinde Köln ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Brazzo, Gnabry'yi eleştirdi: "Bu amatörce, tam olarak Bayern Münih değil. Boş bir gün biraz jimnastik yapmak, dinlenmek ve ardından sonraki maç gaza basabilmek için fırsattır. Bunun hakkında konuşacağız. Maça hazırlanmak için çocukları yalnız bırakmak istedim. Ama tabii ki bunun tartışılması gerekiyor.

NAGELSMANN DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Teknik direktör Julian Nagelsmann maç öncesi düzenlediği basın toplantısında milli oyuncuyu eleştirdi. Nagelsmann "Gnabry tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Devre arasında da o yüzden oyundan çıkarıldı." açıklamalarında bulundu.