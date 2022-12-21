Hasan Sabri Karaca: 'Tarif edilemeyen duygular yaşıyorum'

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Nazilli Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Bursaspor ’da ön plana çıkan isim Hasan Sabri Karaca oldu. Yeşil-beyazlı takımın galibiyetinde başrol oynayan genç futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Hasan Sabri Karaca, şunları söyledi:

“Sakatlığımdan 9 ay sonra sahada olmak benim için çok mutluluk verici ve özeldi. Galibiyetin ve attığım golün tarif edilemeyen duygularını yaşıyorum. Bu galibiyeti tüm Bursaspor taraftarına armağan ediyorum.” (İHA)