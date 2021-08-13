Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son olarak TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da forma giyen Hasan Özkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekip, 23 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Malatya temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

''Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.''

Altyapısı Belçika olan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Balıkesirspor'a transfer olan Hasan, çıktığı 9 resmi maçta skora katkı sağlayamadı.