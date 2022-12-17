Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü Haqi Osman'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Malatya temsilcisi, iç sahada ilk kez kazanırken 5 maçlık 3 puan hasretinee nokta koydu.

Malatyaspor’un bu sezon ilk kez sahasında 3 puanla tanıştığı Keçiörengücü maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı Kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Hasan Özer, kendi sahalarında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İçeride kazanamamanın verdiği stres ile karşılaşmaya çıktıklarını ve bunu sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özer, “Rakip ilk 4’te yer alıyor, deplasmanda sadece 1 maç kaybeden takıma karşı belki sezonun en erken golünü bularak galip geldik. Skoru koruma amaçlı oynadığımız oyunda rakibinde uzun topa dönmesinden sonra baya mücadele ettik. İyi mücadele örneği gösterdi futbolcularımız, hepsini yürekten kutluyorum. İç sahadaki galibiyet hasretine son verdiğimiz içinde ayrıca çok muyluyuz” dedi.

Aldıkları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Özer, bundan sonraki maçlara yöneleceklerini söyledi.