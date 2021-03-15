Teknik direktör Hasan Özer'den Kuzey Makedonya'da iyi başlangıç. Kısa süre önce Shkupi takımının başına geçen 46 yaşındaki teknik adam 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Özer'in takımı son haftalarda toplandığı puanlarla şampiyonluk şansını sürdürdü.

Kuzey Makedonya Ligi'nde Shkupi, son hafta maçında sahasında karşılaştığı Vardar'ı 2-0 ile geçti.

Liderin en yakın takipçisi!

42 puanla 2. sırada bulunan Shkupi bu galibiyetin ardından en yakın rakibi Shkendija ile puan farkını korudu.

Shkupi milli takıma verilecek ara öncesinde son maçında Sileks ile 20 Mart Cumartesi gün deplasmanda karşılaşacak.