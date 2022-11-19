Hasan Özer: Son derece üzgünüz

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Pendikspor'u ağırladı, 90 dakika konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sezon evinde hiç kazanamayan, son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Hasan Özer yönetimindeki Malatya ekibi, 10 puanla 17. basamakta kaldı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, “Uzun bir zamandır içeride kazanamadığımız maçlardan birisini daha yaşadık” dedi.

Karşılaşmanın ilk devresine kötü başladıklarını ve 9. dakikada kendi kalelerine attıkları golden sonra kontrolün rakibe geçtiğini belirten Özer, maçın 2-0 olmasından sonra da oyundan düştüklerini söyledi. İkinci yarıya değişiklikler yaparak çıktıklarını ve zaman zaman da iyi şeyler yaptıklarını ifade eden Özer, “Rakip orta sahada yaptığı baskı ve çok iyi oynaması ile bizi ciddi sıkıntıya soktu. Biz pas hatası ve çok top kaybı yaptık ve rakibe ciddi kontra atak şansı verdik” şeklinde konuştu.

İkinci yarıda Yakup ile buldukları gol şansını değerlendiremediklerini de belirten Özer, “Son derece üzgünüz, diğer maçlarda oynadığımız oyunu bu maçta oynayamadık. Gol yemeden oyunu devam ettirebilseydik, kontratakta iyi bir ekibiz çünkü ama yenildik çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

Bu maçta da ilk yarı iyi oynamadıklarını sonrasında ise kapanan bir Pendikspor’a karşı zorlandıklarını ifade eden Özer, “Oyuncu kalitemiz de buna uygun değil. Her takım bize pozisyon vermediği zaman oyuncular genç ve tecrübesiz bunu da aşmak kolay değil. İlk yarı kötü oynadık ikinci yarı topa sahip olan bizdik ama rakip savunmayı açamadık, buna çalışmak gerekiyor” dedi.

Bu maça 3’lü defans ile çıktıklarını da belirten Özer, ancak ilk kez Pendikspor’un da bir maça 3’lü defans ile çıktığını söyledi. Golden sonra 4’lü defansa geçtiklerini kaydeden Özer, “Çok kaliteli oyuncuları var oyunu kazanan kalite oldu” dedi. (İHA)