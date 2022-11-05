Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye futbollunun iki güzide takımı karşılaştı. İkisi de önemli takım. Oyucusuna iyi başladık. Zaman zaman duran toplarda etkili bir Gençlerbirliği vardı. Penaltı golüyle öne geçtik. İkinci yarıya istediğimiz gibi başladık erken gole ikinci golü bulduktan sonra duran toplarda verdiğimiz pozisyonlar oldu. Biraz sıkıntı yaşadık. İlk golde nitekim sektirilen toptan sonra geldi. İkinci golü kabul etmiyorum. Böyle bir faul yok, çalınamaz. Oyuncumuz sarı kart sonrasında da kırmızı gördü ve 10 kişi kaldık. Kolay bir maç değildi, her iki takım için zorlu maçtı. Onlarda puanlar almak için mücadele ediyor. Her şey yolunda giderken, 2-0 yolumuza devam ederken, yediğimiz ikinci gol gerçekten bizi çok üzdü" dedi.

Evlerinde ilk galibiyeti almak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Özer, "İlk defa evimizde galip gelme sevincini yaşamak isterdik ama olmadı. Mücadelemiz devam edecek. Bizim bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. İç saha sendromu geçen seneden buyana devam ediyor" diye konuştu.

DHA