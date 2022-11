Hasan Özer: Her maç bizim için final

26 Kasım’da Sancaktepe 15 Temmuz stadında saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşma öncesi Nurettin Soykan Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bu maçtan galip gelerek kötü gidişata da dur demek istiyor.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, bu hafta deplasmanda Tuzla ile oynayacakları maçın kendileri için oldukça önemli olduğunu ve puan durumunda farkın açılmaması adına mutlak galip gelmeleri gereken bir karşılaşma olduğunu söyledi. Deplasmanda daha iyi oynayan bir Malatyaspor olduğunu da ifade eden Özer, “Deplasmanda daha iyi oynayarak istediğimiz puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maç bizim için final. Her maça çok iyi hazırlanmak zorundayız. Ben oyuncularımın iyi niyetinden ve çalışmalarından son derece memnunum. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Biz de onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Hep beraber bu takımın iyi olması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Zorluklarla mücadele edecek kapasitemiz var"

Tuzlaspor maçı sonrası bay geçirecekleri haftada takımdaki eksiklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma sürecine gireceklerini kaydeden Özer, “Bay geçireceğimiz hafta çalışma imkanımız olacak. Eksiklerimizi tamamlama açısından önemli bir süreç olacak. Akşam 8’e konulmuş bir maç çok bir zaman bırakmadılar. Maçtan sonra oyuncuların dinlenmesi için önemli bir hafta. Enteresan şekilde hep Cuma günleri oynuyoruz. Bu tabi ki takımı olumsuz şekilde etkiliyor. Fikstürde de ciddi sıkıntılar var. Buna rağmen her türlü zorluklarla mücadele edecek kapasitemiz var” şeklinde konuştu.

Buğra Çağıran: "Çıtayı yükseğe koyduk"

Yeni Malatyaspor takım kaptanı Rahman Buğra Çağıran da antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geride kalan 3-0’lık Pendikspor mağlubiyetinin kendilerine yakışmayan bir mağlubiyet olduğunu ifade eden Rahman Buğra, “Kötü ve bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Bunu bu duruma getiren biziz. Çünkü önceki maçlarda iyi mücadele ettik. Ama Pendikspor karşısında bunu sergileyemedik. Böyle olunca herkes bize karşı önlem almak durumunda kalıyor. Çıtayı biz yükseğe koyduk. Bu maçta düşük performans sergileyen de bizdik. Kendi adıma herkesten özür diliyorum, sarı kart cezalısı olduğum için. Ama gönül isterdi ki mağlup olmayalım. Rakiplerimiz puan alıyor ve zaman ilerliyor. Zaman daraldıkça bizim aleyhimize işliyor. Önümüzdeki maçlarda tekrar aynı formu yakalayıp yolumuza devam ederiz” dedi.

"Kazanmamız gereken bir maç"

Bu hafta sonu oynayacakları Tuzlaspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini de ifade eden Çağıran, “Kazanmamız gereken bir maç. Üstlere doğru tırmanışa geçirebilmemiz için kazanmamız gerekiyor. Onun bilincindeyiz. Arkadaşlarla beraber bu düşünceye sahip şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ondan sonrasında bir bay haftamız var. Son haftalara doğru olması bizim için dezavantaj. Rakipler bizi görüyor. Biz rakiplerimizi göreceğimize sonraki süreçte bizi görüyorlar puan durumunda onların avantajını. Arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman çıktığımız maçlarda belirleyici unsur hep biziz. Parçadan bütüne gittiğimiz zaman biz ortaya ne koyuyorsak, ne kadar iyi koyarsak karşılığını o şekilde alıyoruz. Ne kadar kötü olursak o şekilde alıyoruz. İkili mücadelelerde veya iyi vurursan gol olur, vuramazsan gol olmaz. O da bize skor olarak kötü dönüyor. Genç bir takım olduğumuz için çok fırsat buluyoruz değerlendirme şansımız az oluyor” şeklinde konuştu.

Doğukan Emeksiz: "3 puan almak istiyoruz"

Sarı siyahlıların tecrübeli kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz de Tuzlaspor ile oynayacakları maçı kazanarak Pendikspor mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Ligde kolay maç olmadığını belirten Emeksiz, “Bu ligde her maç zorlu. Kolay maç diye bir şey yok. Ama deplasmanda iyi oynuyoruz. Bulduğumuz boşlukları değerlendirerek 3 puan almak istiyoruz. Yendiğimiz zaman her şey tersine dönebilir. Her şey daha iyiye gidebilir. Bunu yapmak istiyoruz ve başaracağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Sezon öncesi kamp yapamadıkları için lige sıkıntılı başladıklarının da altını çizen genç futbolcu, “Kamp görememek bizim için eksiklikti. Bunu maç içerisinde hissettik. Ama yeni yeni kendimize gelmeye başlarken araya bay haftası girecek. Bay haftasında iyi çalışıp mini bir kampmış gibi iyi değerlendirip sezon başı yapamadığımız kampı şimdi yapmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA