Hasan Özer: Arzulamadığımız bir oyun ve sonuç aldık

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, 1-0 kaybettikleri Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için çok değerli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yeni teknik heyet olarak çıktıkları ilk maçta kendi sahalarında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Özer, “3-4 gündür takımla birlikteyiz, takımı tanıma adına henüz yeniyiz. Ama izlediğimiz kadarıyla en iyi on birde çıkmayı hedeflemiştik. Çalışmalarda daha çok savunma oyununa ağırlık verdik, çünkü geriye baktığımızda en fazla gol yiyen takımız, bu nedenle gol yememe sorununu çözmemiz gerekiyordu. Karşılaşmada rakibin tecrübeli olmasına rağmen çok net pozisyonlar verdiğimizi düşünmüyorum. Yediğimiz gol de bireysel bir hatadan kaynaklandı. Tabi ki arzuladığımız hem oyun hem sonuç bu değildi” dedi.

Takım olarak hücum ve savunma anlamında daha da çalışmaları gerektiklerini de söyleyen Özer, bunun için de ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını belirtti. Yeni Malatyaaspor’un genç bir takımdan oluştuğunu da ifade eden Özer, “Arzulamadığımız bir oyun ve sonuç aldık, bundan dolayı üzgünüm. Ama bunu düzeltebilecek yapıya kaliteye sahibiz. Bundan sonra bu maçı unutacağız, ligde önümüzde daha 30 maç daha var buda toplam 90 puan demek. Oyunumuzu geliştirmek, savunma ve hücum anlamında geliştirmek zorundayız. Bugün karşılaşmada yenilebiliriz ama bu oyun beni hücum anlamında tatmin etmedi. Bunları çok çalışarak halletmemiz lazım. Önümüzde Bandırma deplasmanı var, biran önce hazırlıklara başlayacağız” şeklinde konuştu. (İHA)







