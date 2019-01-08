Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.

08 Ocak 2019, Salı 18:59
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Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncu Hasan Kaşıkara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bucaspor'un altyapısından yetişip, 2012-13 sezonunda profesyonelliğe adım atan 23 yaşındaki golcü bu sezon 11 lig maçında 1 kez fileleri sarstı.

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