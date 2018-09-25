Hasan Kartal: Rizespor’un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin

Kartal, kulüp yöneticileri Hasan Kemal Yardımcı, Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, Sedat Abanoz ve altyapı sorumlusu Celal Hop ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı devam eden 110 yataklı altyapı tesislerini inceledi.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kartal, altyapının önemine işaret ederek, "Türk sporunda gelecekte yıkılmalar olacak. Bunun için altyapı çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile altyapı tesislerini hayata geçirdik. Altyapısı olmayan kulüpler gelecekte ayakta durmakta zorlanacaktır." diye konuştu.

Kartal, 7 bin metrekare alanda inşa edilen tesisi 2019 yılı sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Rize halkının, taraftarın, herkesin başarılı olmak istediğini vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız. Yakalayacağız, bundan hiç şüphem yok. Rizespor’un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin. Bizim iyi oluşturulan bir ekibimiz var. Biz düşmeyi değil, yukarı nasıl oynayacağımızın hesaplarını yapacağız."

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdmanyurdu, ardından da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, "Okan hocamızın Fenerbahçe’yi yenerek lige başlaması çok büyük bir moral olacaktır. İnşallah hocamız buna odaklandı. İnşallah yeni hocamızla Fenerbahçe’yi yenerek başlar ve çok iyi bir sezonu tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Kartal, kupada hedeflerinin ilk etapta turu geçmek olduğunu da sözlerine ekledi.

AA