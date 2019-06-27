TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle;

Sayın Ali Koç ile konuştum. Artık son aşamaya getirmemiz gerekecek. Bu işi bir yere getirmek lazım. Ama olmazsa da çocuk bizim çocuğumuz. Ama herhalde bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın da teklifi devam ediyor. Ama neticede belirli bir bedelle bitiririz diye bir şey konuşmadık. Bizim kafamızda Muriç'le ilgili bir bedel var. Ama bunu söylemek doğru olmaz çünkü 4 tane kulüp ilgileniyor oyuncuyla. Biraz ticari düşünmemiz lazım.

Takasa çok sıcak değilim

Takas konusunu Yılmaz Bal ve İsmail hoca bilir. Bizim işimize yarayacak oyuncu var mı ben bilmiyorum, onlar bilir. Ama ben takasa çok sıcak değilim. Direkt transfer istiyoruz. Avrupa kupalarında oynamak için Galatasaray'ı istiyordur. Yoksa Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yan yana koyduğumuzda farklı bakacağını düşünmüyorum.

10 gün içerisinde bu iş sonuçlanır

Bizden ayrılan oyuncuların mutlu olmasını isterim tabii ki. Yurt dışından da belli teklifler oldu. Biraz da hareketlenme yeni yeni başlıyor. Ben zannediyorum ki bir hafta 10 gün içerisinde bu iş sonuçlanır.

Muriç'in kalmasından yanayız

Vedat 1 yıl daha bizde oynarsa onun için de iyi olur diye düşünüyorum. Biz de Vedat gibi birini alabileceğimiz paraya satmak istiyoruz yoksa bir anlamı olmaz. Bakarsınız belki sözleşme de uzatırız kendisiyle. Her şey olabilir. Muriç'in kalmasından yanayız. Bakalım zaman gösterecek, inşallah kalır. Bu akşam Muriç'le hepberaber görüşeceğiz. İnşallah sözleşme uzatırız. Ama kendisini de mutlu etmek istiyoruz tabii. Bu durumun 1 hafta içinde netleşmesi lazım.



