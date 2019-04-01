Devre arasında uyguladığı transfer politikasıyla 9 maçta tam 22 puan toplayarak neredeyse Avrupa hesapları yapmaya başlayan Çaykur Rizespor’un patronu Hasan Kartal, başarının sırrını FANATİK’le paylaştı. Göreve geldiklerinde sıkıntılı bir durumda olduklarını belirten Kartal, şunları söyledi: Ekonomik olarak yeniden yapılanması gereken, bununla birlikte ligde de ayağa kalkması gereken bir takımın başına geçtik. Vaktimiz yoktu ve doğru hamle yapmak zorundaydık. Bu doğrultuda da iki önemli adım attık. Birincisi teknik direktör Okan Buruk’la anlaşmak oldu.

‘Bal’ın katkısı büyük’

“Diğeri de Etimesgut Belediyespor’u amatörden beraber alıp 2. Lig’e getirdiğimiz Yılmaz Bal’a sportif direktörlük görevi vermek. Samet Aybaba’nın ekibinde kaleci antrenörü olarak çalışan birini sportif direktörlük koltuğuna getirmemiz başta eleştirilere neden oldu ama biz onun bilgi ve birikimine güveniyorduk. Biz iş adamları her şeyi bilemeyiz. Futbol çok değişkeni olan ve tecrüve isteyen bir alan. Bu nedenle işi bilenlerle çalışmak gerek.”

‘Vedat Muriç Rize’de mutlu’

“Oyuncularımızın gösterdikleri performanslardan sonra isimleri birçok takımla anılmaya başladı. Özellikle de Vedat Muriç şu anda çok konuşuluyor. Ancak bize bu konuda kimse gelmedi. Açıkçası Vedat’ın da burada mutlu olduğunu ve gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Sadece Vedat değil, bütün oyuncularımız mutlu. Çünkü onlara karşı yükümlülüklerimizi fazlasıyla yerine getiriyoruz. Diğer takımların ekonomik olarak durumları ortada. Bu yüzden kimsenin bu güzel yapıdan ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum.”

‘Aatif’ın kalmasını isteriz’

Yeşil-Mavili ekiple 4 aylığına sözleşme imzalayan Aatif hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hasan Kartal, “Onu kadromuza katmak için büyük fedakarlık yaptık. O da bize gelmeyi çok istedi. Kısa süreli bir sözleşme yaptık ama fazlasıyla memnunuz. Kaptanımız oldu. Saha içinde de dışında da tecrübesini takıma fazlasıyla aktarıyor. Sezon bitince Aatif’la görüşeceğiz. Kalmak isteyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘Hocamıza inandık’

“Elbette bu değişim sancılı oldu. Üst üste kötü sonuçlar geldi. Uzun süre ligin dibinde yer aldık. Devreyi 12 puanda bitiren bir takımın ligde kalmasına herkes imkansız gözüyle baktı. Ancak sağladığımız güven ortamı bizi hiçbir zaman şüpheye düşürmedi. Kötü sonuçlara rağmen hocamızın başarılı olacağına inandık her zaman. Diğer taraftan da profesyonellerimiz takımı güçlendirmek adına gereken çalışmaları yaptı ve devre arasında eşi benzerine az rastlanır bir operasyona imza attık.”

‘4.5 milyon Euro tasarruf’

“Herkes bizim çok paramız olduğunu sanıyor, ancak bizde her şey muhasebe kayıtlarıyla ortada. Son derece şeffaf bir yönetimimiz var. Yollarımızı ayırdığımız oyunculardan tam 4.5 milyon Euro tasarruf yaptık. Bu oyuncular takımımızda kalsaydı bu miktarı onlara ödemek zorundaydık. Yani kendi transfer bütçemizi kendimiz oluşturduk. Aldığımız oyunculara harcadığımız rakam ise 3 milyon Euro. En pahalısı Aatif... 960 bin Euro verdik. Onu almak için şartlarız zorladık. Diğer oyunculara verdiğimiz paralar ise Süper Lig’de birçok takımla kıyaslandığında çok uygun rakamlar.”

‘Bu sezon fırsat yılıydı’

“Yıllardır ligin lokomotifi olan takımların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu sezon Anadolu takımları için bir fırsat yılıydı aslında. Açıkça söylemek gerekirse sezon başında göreve gelmiş olsaydık ve bu planlamayı o zaman hayata geçirseydik. Çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Ancak bunu kayıp olarak görmüyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. Bu sezon önce hedefimiz ligde kalmak, bunu da başaracağız gibi görünüyor. Seneye ise Avrupa’ya oynayacak bir Rizespor camiası olacak.”

‘Şehirle bütünleştik’

“Başarı için bunlar da yetmez. Camianın birlik olması gerekiyordu. Takımla şehri yeniden bütünleştirmemiz gerekiyordu. Ben, yönetim kurulum, teknik heyetimiz ve tüm paydaşlarımız bu konuda büyük özveride bulundu. Her organizasyona katıldı. Taraftarlarımızla beraber maç izledik. Tribünde omuza omuza tezahüratlar yaptık. Yıllardır stadın boş kalmasıyla eleştirilen Rize’de şu an tribünlerimiz doluyor. Deplasmanlarda taraftarımızın yanında olduk, yolda karşılaşan gençlerimizle durduk sohbet ettik.”

‘Oyuncularla arkadaşız’

“Aile ortamı var diyoruz, çünkü bunun için çaba gösteriyoruz. Maç sonunda futbolcularımızın yanına giderek onlarla sevinmek paha biçilmez. Üzerimizde ne olduğuna bakmadan onların terli formalarına sarılmak, verdikleri emeğin mutluluğunu paylaşmak bizi de mutlu ediyor. Oynayan, oynamayan herkesin mutlu olduğu bir ortamda başarı kaçınılmaz oluyor. Bu da samimiyetle gerçekleşiyor.”

'Okan hocamızla devam'

“Okan Buruk hocamızla çok güzel bir birlikteliğimiz var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Onun da doğal olarak isminin anıldığı takımlar var ama şu an için ne hocamızdan ne de bir kulüpten bu yönde bir şey gelmedi. Şimdilik tek düşüncemiz Rizespor’u hak ettiği yere taşımak. Elbette Okan hocamızla uzun yıllar çalışmak isteriz. Bunu da zamanı gelince oturup konuşacağız. Hocamız kariyeri ortada olan bir isim. Dolayısıyla gelecekte farklı bir planlama içerisinde olabilir, biz de buna saygı duymak zorunda kalabiliriz. Fakat şu anda o da biz de bu gidişattan çok memnunuz ve devam etmesini istiyoruz.”

'Etimesgut'ta bir ilki yaptık'

“Türkiye’de ilk kez bir kulüpte harcamalardan başkanı sorumlu tuttuk. Etimesgut’ta bu sistemi hayata geçirdik. Bizden sonra bazı kulüpler uygulamaya çalıştı. Ancak onların yaptığı bütçe aşımından kaynaklanan borçlardan sorumluluktu. Bizimkisi ise Türk futbolunun ihtiyacı olan model. Ancak bunu şirket olan kulüplerde yapamıyorsunuz şu anda. Bu konuda yapılacak düzenlemelerle önümüzdeki dönemde kulüplerin ekonomik yapısının daha iyi noktalara taşınması gerekiyor.”

ÖMER NECATİ ALBAYRAK - FANATİK ÖZEL