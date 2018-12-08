Hasan Kartal Galatasaray maçı sonrası isyan etti

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Evinde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılan ve Süper Lig'de son sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamadı, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Başkan Kartal'ın maç sonu değerlendirmesi:

"Bildiride imzam vardı, ben de Göksel bey ile görüştükten sonra ona katıldım. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünüyorum."

"VAR var ama herkese yok. Herkese var olduğunu düşünmüyorum. VAR'dan bize doğru dürüst, uygun bir şeyler çıkmadı, çıkması gereken yerlerde gidilmedi."

"Kimin ayağına basarsan, o bağırıyor. Bildiri Galatasaray'ın işine gelmediği için bu şekilde yapmış olabilir."







