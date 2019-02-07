Hasan Kartal: Futbolcular başkanı anlamıyor

Altyapıdan futbolcu çıkmadığı için yabancı transferi yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Kartal, “Niye Türkiye altyapısından futbolcu çıkmıyor? Çünkü kolaya alışmışız. Git Afrika’dan sporcu al, hazır futbolcuyu al burada oynat, yanlış bu. Kötü de olsa kendi altyapından yetiştireceksin. Bizim takım bir çıkıyor, bakıyorsun çoğu yabancı. Başkan olarak soyunma odasına gidiyorsun, onları havaya sokmak için konuşmaya başlıyorsun. Bir tercüman orda, biri şurada, diğer tarafta bir tercüman, senin dediğini kimse anlamıyor ki. Ne zamanki bir kulüp başkanının soyunma odasında konuştuğunu, futbolcuların yüzde 90´ı anlarsa o zaman Türk futbolu olur ve Türk futbolu kurtulur” dedi.