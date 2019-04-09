Hasan Kartal: Aklımızın ucundan geçmeyen bir skor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş karşısında beklemedikleri bir skorla mağlup olduklarını söyledi.

09 Nisan 2019, Salı 00:15
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Hasan Kartal: Aklımızın ucundan geçmeyen bir skor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 7-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, büyük bir şanssızlık yaşadıklarını dile getirdi.

Futbolda bu tür şanssızlıkların yaşanabileceğini aktaran Kartal, "Bu skor olacak şey değil. Aklımızın ucundan geçmeyen bir skor. Takımın da bunu hak etmediğinden son derece eminiz." diye konuştu.

Hasan Kartal, ortaya koydukları mücadelenin karşılığının bu skor olmadığını anlatarak, "İyi oynadık. İyi oyunun yanında hatalarımız da oldu. Biz bunu geride bırakacağız. Önümüzdeki maçlarda toparlanıp, telafi etmek zorundayız. Bir problem olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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