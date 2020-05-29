Hasan Kartal: Adaletsizlik oldu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF’yle yapılan toplantıda küme düşmenin kaldırılmasını talep etmişti. Yeşil- Mavililer’in patronu kararın açıklanmasının ardından TRTSPOR’a yaptığı açıklamada, “Ligde küme düşmenin kaldırılmaması adaletsizlik oldu. Süper Lig’de şampiyon adaletli bir şekilde mi belirlenecek? Hayır. Düşenler adil bir şekilde mi belirlenecek? O da hayır” diye konuştu