Devre arasında Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Aytemiz Alanyaspor ile 3,5 yıllığına anlaşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, ligin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Hasan Hüseyin Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alanyaspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Paylaşımda, “Bugün itibarıyla Alanyaspor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız, Alanyaspor'a başarılar dilerim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadeleri yer aldı.

Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası, 4’ü de Süper Lig olmak üzere 5 maça çıktı.