Hasan Hilmi Öksüz: 6 maçta 16 puan toplamak kolay değil

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, son 6 maçta 16 puan kazanmanın kolay olmadığını söyledi.

Ligin ilk yarısında istenilen sonuçları alamadıklarını ve devre arasında Serkan Rençber’i tam yetki ile Üst Yönetici (CEO) olarak göreve getirdiklerini aktaran Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

"Takımı tam yetki ile Serkan Rençber’e teslim ettik. Tüm transferlerde isabet kaydedildi. Başarılı bir ekip oldu. Keşke bu yapılanmayı sezon başında yapsaydık, Kasımpaşa şu an daha farklı sıralamada olabilirdi. Son 6 maçta 16 puan toplamak kolay bir şey değil. Böyle bir performans gösteren bir takımın bu sıralamada olmaması gerekiyordu. Sezon sonuna kadar kalan 6 maçta da bu başarı devam eder ve inşallah hak ettiğimiz yerde oluruz."

Kasımpaşa Kulübünün gelecek sezon 100. yılını kutlayacağını vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "İnşallah 100. yılda Avrupa kupalarına katılma başarısını elde ederiz diye düşünüyorum. Takımın bu performansını sürdürmesi halinde gelecek sezon için kadromuzu güçlendirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.