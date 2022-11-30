Hasan Eğilmez: Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz

Kırımızı siyahlılar 3 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da 7 Eylül Stadı’nda konuk edeceği Kuşadasıspor maçının hazırlıklarına Irlamaz tesislerinde yaptığı çalışma ile devam etti. Önemli karşılaşma öncesi antrenmanları yakından takip eden Hasan Eğilmez, son haftalarda yaşanan puan kayıplarını mutlaka telafi edeceklerini söyledi.

Son iki haftada önce evinde Ayvalıkgücü'ne ardından da deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor’a mağlup olan kırmızı siyahlılar da Futbol Şube Sorumlusu Eğilmez yaptığı açıklamada, “Son haftalarda maalesef bize yakışmayan sonuçlar aldık. Cumartesi günü evimizde Kuşadasıspor ile karşılaşacağız. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. İnşallah bu maçla birlikte çıkışa geçip ligin ilk yarısını üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Buradan özellikle iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olan cefakâr taraftarımıza da seslenmek istiyorum, bizi desteklemeye devam etsinler, Kuşadası maçında onların desteğine çok ihtiyacımız olacak." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Turgutluspor Taraftar Derneği de Kuşadası maçı için sosyal medya hesaplarından ve ilçe genelinde astıkları afişlerle Turgutluspor severleri maça davet ederek çalışmalarına başladı.

İHA