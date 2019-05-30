Başkan Hasan Çavuşoğlu, genç teknik adamla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Bizim her şeyden önce tek gayemiz Süper Lig’de mücadele etmek. Ligde mutlaka birileri küme düşüyor. Her takım küme düşebilir, tekrar çıkabilir. Bunlar futbolun içerisinde var. Ligde şu anda tek ilçe takımı olarak biz kaldık. Bizim açımızdan bu ligde kalarak sürekliliği sağlamak çok önemli. Tabii çok zor şartlar altında Süper Lig’de mücadele ediyorsun. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor’u en iyi yerlerde tutmak için mücadele edeceğiz. Sergen Yalçın’la görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz biten bir şey yok” diye konuştu.