Hasan Çavuşoğlu: NSakala geri adım attı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ASpor'un canlı yayınına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Çavuşoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek Fabrice N'Sakala ve teknik direktör Erol Bulut hakkında konuştu.

"NSakala için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiası var. Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik ta ki bazı takımların devreye girmesine kadar. Onun teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı. Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız inşallah. "Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, Ali Koç başkanım bana söylerdi bir şey olsa" ifadelerini kullandı.

"Erol Bulut'un önünü açarız"

"Erol hocamla bugün de konuştuk. Herhangi bir teklif, Fenerbahçe'den de teklif almadığını söyledi Sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni arayıp konuşulanların dedikodu olduğunu da söyledi. Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok" ifadelerini kullandı.