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Hasan Çavuşoğlu: Bazı saygısız hocalar Efecan'ı arayıp teklifte bulunuyorlar

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Efecan Karaca ile ilgili "Bazı saygısız hocalar, direkt Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi var" dedi.

04 Mayıs 2021, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Hasan Çavuşoğlu: Bazı saygısız hocalar Efecan'ı arayıp teklifte bulunuyorlar

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Posta Gazetesi'ne transferin gözde ismi Efecan'la ilgili açıklamalarda bulundu. 

Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar, direkt Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi var." dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakın takibindeki Salih Uçan konusunda da Çavuşoğlu, "Henüz bizimle bir kontak kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor, tek bildiğim o." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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