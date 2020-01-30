Hasan Çavuşoğlu açıkladı: 'Merih sakatlanınca 2 gün uyamadım'

Alanyaspor'da futbola başlayan, antrenörlük yapan ve başkanlığı döneminde takımı amatör kümeden itibaren sırasıyla 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'e çıkaran Hasan Çavuşoğlu, Fanatik Gazetesi’ne çok çarpıcı açıklamalarda bulundu...

"Asıl lig 2. yarı başlıyor"

Göztepe maçı dışında bu sezon kötü oynamadık. Onu da en kötü berabere bitirebilirdik. Ancak ikinci yarıya da iyi başladık. Asıl lig ikinci yarı başlıyor. Zorlu bir ikinci yarı olacak. Umarız her takım kazasız belasız ligi bitirir. Biz geçen sezon Josef Sural'ın vefatından sonra UEFA Kupası'na gidemedik. 4 maç vardı bir maç kazansak gidiyorduk. O yüzden Allah hiç bir kulübümüze kaza bela vermesin.

"Her takım şampiyon olmak ister"

Alanyaspor'un başına 2. Lig'deyken gelmiştim. Maddi anlamda inanılmaz zor durumdaydılar. Sadece o zaman bir hedef koydum. Kulübün borcunu bitirme hedefi. 2 yılda kulübün borcunu bitirdik. 3. yıl zaten 1. lige yükseldik. Onun dışında hedef koymayız. 2. lig ve 1. lig'de şampiyon olmamıza rağmen. Hiç bir zaman şampiyon olacağız da demedik. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabi ki Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Her takım şampiyon olmak ister. Biz de en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ligin renklenmesi için Anadolu'dan bir şampiyon daha çıkmasını isteriz"

"Transfer teklifi almadık"

Bazı oyuncularımızın ismi gündeme geldi ama resmi transfer teklifi almadık. Çekirdek kadromuz bozulmadı. Mustafa Pektemek, Emircan ve Cenk Gönen'i kadromuza kattık. Sezon başında aldığımız oyuncular da iyi uyum sağladı. Türkiye'de futbolun geriye gitmesinin en büyük nedenlerinden biri sezon başında alınan ve sonra devre arası gönderilen transferler. Biz bu anlamda şanslıyız. Aldığımız bütün oyuncular tuttu.

"Futbolcu satamazsanız bu iş zor"

Şükürler olsun oyuncuların bu yıl ki maaşları dışında kimseye borcumuz yok. Kulübü ayakta tutabilmek için satış mutlaka yapmalısınız. Geri dönüp baktığınız zaman son 3 yılda önemli oyuncular sattık. Emre Akbaba, Vagner Love, Merih Demiral ve Lucas var. Hemen hemen her sene bir oyucu sattık. Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle de kulüpler zorlandı hatta öyle olmasa bizim kasamızda paramız dahi olurdu. Allaha şükür 9 yıldır başkanım bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri tuttuk.

"Kulüplerin 2. profesyonel takımları olmalı"

Süper Lig'e çıktığımız günden bu yana kulüplerin ikinci bir profesyonel kulübü olması gerektiğini söyledim. Bir çok başkan bunu gözardı etti. Ama artık daha çok konuşulmaya başlandı. Son olarak Ankara'daki spor zirvesinde bir kez daha gündeme getirdim. İspanya, Portekiz ve Hollanda gibi en çok oyuncu yetiştiren ülkelerin tamamında bu sistem var. Bu ülkelerde oyuncu izlemeye gidiyorum ve yerinde görüyorum. Bizim de 20'ye yakın başka külüplere kiralık verdiğimiz oyuncumuz var. Kendi takımımız olsa gözümüzün önünde olur ve gelişimini herkes çok daha yakından takip eder. U19 Ligi'ni kimse izlemiyor bile. Ama profesyonel takım olsa çok daha ilgi çeker.

"Merih sakatlanınca 2 gün uyamadım"

Merih Demiral ve menajeri Cenk Melih Yazıcı benim oğullarım gibidir. Sakatlandıktan sonra çok üzüldüm. İki gece uyuyamadım. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Merih futbol ve karakter olarak evlandın gibi bağrına basabileceğin bir yapısı var. Merih'in çok büyük hayalleri var. Çok da iyi oynamaya başlamıştı. İnşallah en kısa zamanda sahalara çok daha güçlü bir şekilde dönecektir.

"Muslera'yı çok beğeniyorum"

Futbolcuyken Rıdvan ve Oğuz'u çok beğeniyordum. Süper Lig'de oyuncu olarak Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yı çok beğeniyorum. Oldum olası geldiği günden beri severim. Türkiye'deki oyuncular arasında en beğendiğim isim. Bizim takımdaki Yunanlı futbolcular inanılmaz iyi niyetliler. Akşam baktım bizim kulüp personelini ünlü bir restorana yemeğe götürmüşler. Sahiplenişleri çok iyi.

"Ronaldo selam gönderiyor"

Ronaldo'nun hayırseverliğini biliyorum. Gözümle de gördüm. Merih aracılığıyla selam da gönderiyor. Merih'i de günde 2-3 kez arıyor. Sakatlandığı gün de başındaydı. İnanılmaz bir yapısı var. Ayrıca Benzema ile aram iyidir. Daha önce İstanbul'da biraraya geldik, sohbet ettik. Benzema da çok severim"

"Emre Akbaba Fenerbahçe ile anlaşmıştı"

Oyuncu verirken Süper Lig'de hiç bir kulübü ayırt etmeyiz. Türkiye'deki bütün kulüplerle ilişkilerimiz iyidir. Hangi takım bizimle ve oyuncuyla anlaşırsa biz oyuncuyu o takıma veririz. Emre Akbaba Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Bunu kimse inkar edemez. Fenerbahçe ile söz kesmişti. Biz ondan sonra Fenerbahçe ile masaya oturduk. Bize o zaman herkes yüklendi ama işin aslını anlatınca anladılar. O transferde en hatasız olan ben ve kulübümdür.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL