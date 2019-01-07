Hasan Çavuşoğlu: 2 veya 3 takviye daha olacak

Aytemiz Alanyaspor, devre arası kamp çalışmalarını Alanya'daki otelinin futbol sahasında yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde sabah yapılan ilk antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli takım, daha çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.

Lösemi Yağmur’a moral

Alanyaspor kamp çalışmalarına saat 17.00’de yapılan günün 2. idmanıyla devam etti. İdmana başlamadan önce futbolcular ve Sergen Yalçın, Antalya Tıp Fakültesi’nde tedavisi süren lösemi Yağmur Damla Yanık’a moral olmak için geçmiş olsun mesajı verdiler. Daha sonra idmana ısınma koşuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç yapan turuncu yeşilliler, idmanın son bölümünü ise taktik çalışması yaparak tamamladı. Yaklaşık 1 saat süren idmana sakatlığı bulunan Sackey ile Mbilla Etame katılmadı.

“İnanılmaz güzel bir zemin var”

İdmanda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın’ın takımın başına gelerek çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Çavuşoğlu, ”Sergen hoca ilk yarının bitimi itibariyle kursaydı ve dün akşamda dönerek çalışmalarına başladı. Burada çok iyi bir atmosfer var. Her sene burada kampa giriyoruz, inanılmaz güzel bir zemin var. Şuan da gerçekten Türkiye’de hiç olmayan bir zeminde idman yapıyor takım, şuan hazırlıklar en iyi şekilde gidiyor” dedi.

“Takıma 2 veya 3 oyuncu daha takviyemiz olacak”

Futbolcu transferlerine de değinen Çavuşoğlu, son olarak Ozan Tufan aldıklarını ve transferlerin devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu,”İnşallah önümüzdeki günlerde takıma 2 veya 3 oyuncu daha takviyemiz olacak. Şu anda her şey iyi gidiyor ve en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Takımda gidecek oyuncalar da şuan için ayrıldılar ve kampta değiller. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“2’inci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz”

Bir gazetecinin 'sezon hedefiniz nedir?' sorusuna da yanıt veren Çavuşoğlu şunları söyledi:

”Geçen sene 40 puanda kapanış yaptık. Bir önceki sene de öyleydi. Bu senede en az 40 puan almaya hedefliyoruz. Tabii bu sene lig çok daha farklı ve çıtasının biraz daha yükselme durumu var. İlk yarı itibariyle bunu gördük zaten. Takımların hepsi bir birini yenecek güçte olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı bir süreç var. İnşallah 2’inci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz.”

Alanyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.