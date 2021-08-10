TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan’ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hasan Batuhan Artarslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor’a hoş geldin Hasan Batuhan Artarslan." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 2019-2020 sezonunda forma giyen Hasan Batuhan Artarslan, geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor’da forma giymişti.