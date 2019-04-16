Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırılma anı Hasan Ali Kaldırım’ın 45. dakikada Mbaye Diagne’yi düşürüp kırmızı kart görmesi oldu.

Bu pozisyon sonrası oyun dışı kalan tecrübeli futbolcunun yokluğu maç içinde fazlasıyla hissedildi. Hasan Ali bu nedenle ayrıca hafta sonu Aytemiz Alanyaspor maçında da cezalı olacak. Deneyimli sol bekin kırmızı kartı görmesindeki en büyük etken ise sakatlık korkusu oldu.

Derbiden önceki son çalışmayı tamamlayamayan Hasan Ali ondan önceki iki çalışmada da yer almamıştı. Kasığındaki ağrı sebebiyle takımdan son üç çalışmada ayrı kalan 29 yaşındaki yıldız sakatlık korkusu yaşıyordu.

İleri çıkmadı

Önceki maçlarda olduğu gibi ileri çıkışları derbi maçta yoktu.Daha kontrollü oynayan Hasan Ali’nin kendini zorlaması durumunda ani bir hareket veya deparda kasığından daha ciddi bir sakatlık yaşama riski taşıdığı belirtildi. Bu durumun da futbolcunun performansını etkiledi. Daha da önemlisi kırmızı kart pozisyonunda Diagne’ye yetişememesine sebep oldu.

Normal şartlarda Hasan Ali’nin yokluğunda bu bölgede İsmail Köybaşı’nın oynaması gerekiyor. Ancak teknik heyet zorlu Alanyaspor deplasmanında bu bölgede Dirar’ı oynatmayı planlıyor. Derbide Hasan Ali kırmızı kartı gördükten sonra Dirar sağ bekten sol beke geçti, kaptığı top ve asistle takımına beraberliği getirdi. Nabil Dirar’dan boşalacak sağ bekte ise Mauricio Isla görev yapacak.

(Milliyet)