Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım’ın attığı gol her açıdan büyük önem taşıdı. Tecrübeli sol bek, attığı golle hem derbiye damgasını vurdu hem de önemli bir fedakarlığa imza attı. Sarı-lacivertli futbolcu, Avrupa Ligi’nde henüz geçtiğimiz perşembe akşamı Zenit’e karşı sakatlanıp, maçı tamamlayamamıştı.

29 yaşındaki sol bek, derbi gününe kadar yoğun bir tedavi programından geçti. Çok dikkatli çalışan Hasan Ali, sadece derbide oynamaya odaklandı. Ağrılarına karşı sahada olmayı tercih eden Hasan Ali, jeneriklik golüyle 3-0’dan geri dönüşü sağlayan isimlerin başında geldi.

Sezon başından bu yana camianın en çok sevdiği isim halini alan ve kaptanlığa yükselen Hasan Ali Kaldırım, maç sonunda sevincini Volkan Demirel’le paylaştı. Takım hakkında aralarında sürekli değerlendirmeler yapan iki kaptan, bir yandan galibiyete yaklaştıklarını anlattı bir yandan da takımın kalitesinin nasıl olduğunu konuştu.

Valbuena imzası

Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena hamlesi maça damgasını vurdu. Yanal’ın oyuna soktuğu tecrübeli yıldız, maça ağırlığını fazlasıyla koydu.

Fransız futbolcu, 45 dakika sahada kaldığı karşılaşmada hücumsal anlamda çok başarılı işler yaptı. 1 asist yapan Valbuena, 4 hücum ortası, 5 orta girişimi ile oynadı. Takımın bir anda en fazla orta deneyen oyuncusu olan 34 yaşındaki futbolcu, yüzde 90’lık da pas isabetiyle oynayarak takımının temposunu hep ayakta tuttu.

Bileği bükülmüyor

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 58 derbi mücadelesinde sadece 10 kez yenildi. 2010-2011’den itibaren geçen 9 sezonda ezeli rakipleriyle ligde 58 maça çıkan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet ve 25 beraberlik aldı.

(Milliyet)