Hasan Ali Kaldırım'dan transfer açıklaması. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım’ı yönetimden arayan soran yok ama o yine de takımdan gitmeyi düşünmüyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; hakkında çıkan haberlere kulak asmadığını belirten tecrübeli oyuncu, “Burası benim evim. Yönetim bana git demediği sürece buradayım. Fenerbahçe’yle konuşmadan hiçbir teklife kulak asmam” dedi.

Sezon içinde Ozan ve Dirar’la sözleşme yenileyen yönetim henüz Hasan’la görüşmediği gibi yoğun bir şekilde sol bek arıyor.