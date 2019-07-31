Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj...

Fenerbahçe'de Bayern Münih ile oynanan maç sırasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya üzerinden taraftarlarına mesaj gönderdi.

31 Temmuz 2019, Çarşamba 18:40
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Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj...

Fenerbahçe'de Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Allianz Arena'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirmişti.

Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli sol bekin yerine oyuna 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil olmuştu.

Hasan Ali Kaldırım böylece ligin 6 haftasında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin bu bölge için direkt ilk 11'de oynayacak oyuncu arayışına gireceği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.

İşte Hasan Ali Kaldırım'ın o mesajı:

Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım

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