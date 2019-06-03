Yeni sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip çıktı.

BBC'nin haberine göre; İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor.

İngiliz kulübünün yöneticileri tecrübeli futbolcunun menajeri ile bir araya geldi ve ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

﻿﻿Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinde '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor ve transfer için West Ham'lı yöneticilerin bu maddeyi aktifleştirebileceği ifade ediliyor.

Transferle ilgili Ersun Yanal'ın da kesin kararı bekleniyor.

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