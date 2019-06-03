Hasan Ali Kaldırım'a İngiltere'den talip var

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı.

03 Haziran 2019, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Hasan Ali Kaldırım'a İngiltere'den talip var

Yeni sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip çıktı.

BBC'nin haberine göre; İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor.

İngiliz kulübünün yöneticileri tecrübeli futbolcunun menajeri ile bir araya geldi ve ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

﻿﻿Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinde '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor ve transfer için West Ham'lı yöneticilerin bu maddeyi aktifleştirebileceği ifade ediliyor.

Transferle ilgili Ersun Yanal'ın da kesin kararı bekleniyor.

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