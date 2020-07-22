Hasan Ali için daha önce şampiyon Başakşehir’in girişimde bulunduğu kaydedilmişti. 30 yaşındaki futbolcunun son talibinin Antalyaspor olduğu belirtildi. Gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıraları zorlamak isteyen Akdeniz ekibi, Hasan Ali’ye cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor.