Hasan Ali Kaldırım: Tek yol galibiyet

Hasan Ali Kaldırım, Sivas maçının çok önemli olduğunu söyledi, “Galibiyet dışında bir sonucu aklımıza bile getirmiyoruz. Taraftarı bıktırdık, bu kez mutlu edeceğiz” dedi.

14 Mart 2019, Perşembe 06:19
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Hasan Ali Kaldırım: Tek yol galibiyet

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, yarın akşam oynayacakları Sivasspor maçıyla ilgili konuştu.

29 yaşındaki sol bek, sezon başından beri bir türlü istikrar yakalayamadıklarını söyleyerek, “Taraftar bizden artık peşpeşe iyi sonuçlar almamızı bekliyor. Sivasspor maçında galibiyet dışında bir sonucu aklımıza bile getirmiyoruz. Bu, bizim için bir seçenek değil” ifadelerini kullandı.

Bir kazanıp, bir kaybederek taraftarı bıktırdıkları itirafında bulunan Hasan Ali, “Bize hep destek verdiler. Bizim de onların beklentisine bir an önce karşılık vermemiz şart. Yine tribünleri dolduracaklarına eminim ve bu kez onları mutlu edeceğiz. Ne yapıp edip bu kaos ortamından çıkacağız” diye konuştu.

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