Hasan Ali Kaldırım: Seriyi Başkent'e taşıyacağız

Milli takımdan formda ve moralli dönen Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçı öncesi de iddialı: Milli araya Sivas zaferiyle girdik. Başkent’te de kazanarak galibiyet serisi yakalayacağız.

02 Nisan 2019, Salı 05:59
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Hasan Ali Kaldırım: Seriyi Başkent'e taşıyacağız

Fenerbahçe’de milli aranın en çok yaradığı isimlerden biri Hasan Ali Kaldırım oldu. A Milli Takım formasıyla Arnavutluk ve Moldova karşısında görev yapıp 1 gol sevinci yaşayan başarılı sol bek, Sarı-Lacivertliler’e son derece moralli döndü.

Artık tamamen Fenerbahçe’ye odaklandığını söyleyen Hasan Ali, “Milli araya Sivasspor galibiyetiyle girmiştik. Bu süreçte arkadaşlarım çok iyi çalıştı. Çok iyi bir hava yakalamış durumdayız. Önümüzde 8 final maçımız kaldı. İlk olarak Ankaragücü deplasmanına çıkacağız. Başkent’te kazanarak galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyoruz. Burada alacağımız 3 puan, Galatasaray derbisi öncesinde de bize ekstra moral ve motivasyon sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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