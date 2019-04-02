Fenerbahçe’de milli aranın en çok yaradığı isimlerden biri Hasan Ali Kaldırım oldu. A Milli Takım formasıyla Arnavutluk ve Moldova karşısında görev yapıp 1 gol sevinci yaşayan başarılı sol bek, Sarı-Lacivertliler’e son derece moralli döndü.

Artık tamamen Fenerbahçe’ye odaklandığını söyleyen Hasan Ali, “Milli araya Sivasspor galibiyetiyle girmiştik. Bu süreçte arkadaşlarım çok iyi çalıştı. Çok iyi bir hava yakalamış durumdayız. Önümüzde 8 final maçımız kaldı. İlk olarak Ankaragücü deplasmanına çıkacağız. Başkent’te kazanarak galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyoruz. Burada alacağımız 3 puan, Galatasaray derbisi öncesinde de bize ekstra moral ve motivasyon sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.